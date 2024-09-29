Zonguldak'ta demir yüklü tırın dorsesi ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta demir yüklü tırın dorsesi ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü

Zongu olunda seyir halindeki tırdan, demir yüklü dorse ayrıldı. Demirler yola saçılırken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kozcağız'dan Çaycuma yönüne giden tırın dorsesi ayrılınca, yüklü demirler yola saçıldı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yol güvenliğini sağladı. Trafiğe kapanan yol, iş makineleri ve başka bir tır yardımıyla temizlenerek yeniden açıldı.

Kaza sonrası bölgede aksayan trafik, yolun temizlenmesiyle normale döndü. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve yol güvenliği konusunda tedbirli davranmaları yönünde uyardı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından geniş güvenlik önlemleri alarak araçları kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ta demir yüklü tırın dorsesi ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü

Zonguldak'ta demir yüklü tırın dorsesi ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü

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