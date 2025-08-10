Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ağaca çarptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel Köyü'nde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kızılbel Köyü'nde meydana geldi.

İddialara göre, Kızılbel Köyü'nden Çaycuma ilçe merkezine seyir halinde olan Rıza V.'nin idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte ağaca çarptı. Kazada sürücü Rıza V., otomobil içinde bulunan eşi Azize V. ile Zahide B. ve Hüseyin B. isimli şahıslar yaralandı.

Kazanın ardından olay yerinen 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan otomobil ise olay yerine çağrılan çekici ile kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.