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Zonguldak'ta ev yangını 1 can aldı

Zonguldak'ta bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 02:01
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Zonguldak'ta ev yangını 1 can aldı

Zonguldak'ta ev yangını 1 can aldı
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Terakki Mahallesi Kerem Sokak'taki 3 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, 55 yaşındaki M.K. hayatını kaybetti.

BABA ÖLDÜ, OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M.K'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, M.K'nin dumandan etkilenen oğlunun da tedavisi için aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. (AA)

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