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Evinin bahçesinde ölü bulundu

Psikolojik sorunları bulunan 73 yaşındaki Rıdvan Sinopluoğlu evinin bahçesinde ölü bulundu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:35
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Zonguldak'ta evinin bahçesinde ölü bulundu

Evinin bahçesinde ölü bulundu
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(İHA) Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde psikolojik sorunları bulunan 73 yaşındaki Rıdvan Sinopluoğlu'nun evinin bahçesinde ölü bulunduğu aktarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları ve alkol sorunu olduğu öğrenilen Rıdvan Sinopluoğlu evinin bahçesinde ölü bulundu.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rıdvan Sinopluoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Sinopluoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Rıdvan Sinopluoğlu’nun kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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