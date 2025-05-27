Zonguldak’ta feci kaza! Makam şoförü hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil’in makam şoförü Kerem Çetinkaya yaşamını yitirdi.

Kaza, sabaha karşı Çaycuma ilçesinde yaşandı. Kerem Çetinkaya (31) idaresindeki 67 LY 796 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken sanayi sitesi kavşağında yolun kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Çetinkaya ile yolcu olarak bulunan Fatih M.S. (20) de yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih M.S.'nin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak’ta feci kaza! Makam şoförü hayatını kaybetti

Zonguldak’ta feci kaza! Makam şoförü hayatını kaybetti

Zonguldak’ta feci kaza! Makam şoförü hayatını kaybetti

Zonguldak’ta feci kaza! Makam şoförü hayatını kaybetti

Zonguldak’ta feci kaza! Makam şoförü hayatını kaybetti

Son Haberler
MHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu
MHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu
Gaziantep 'Kurban Bayramı'na hazır
Gaziantep 'Kurban Bayramı'na hazır
Konya’da yangında bir ev ve ahır kül oldu
Konya’da yangında bir ev ve ahır kül oldu
1 Haziran’da seçim var! Binlerce seçmen sandığa gidiyor
1 Haziran’da seçim var! Binlerce seçmen sandığa gidiyor
Havuzlarda gizli tehlike! Güvenli serinliğin sırları
Havuzlarda gizli tehlike! Güvenli serinliğin sırları