Zonguldak’ta feci kaza! Makam şoförü hayatını kaybetti

Kaza, sabaha karşı Çaycuma ilçesinde yaşandı. Kerem Çetinkaya (31) idaresindeki 67 LY 796 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken sanayi sitesi kavşağında yolun kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Çetinkaya ile yolcu olarak bulunan Fatih M.S. (20) de yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih M.S.'nin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.