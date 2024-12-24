Zonguldak’ta feci kaza! Takla atan araçtan yaralı olarak kurtudular

Kaynak: İHA
Zonguldak’ta feci kaza! Takla atan araçtan yaralı olarak kurtudular

Zonguldak'ta yağışlı ve yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Çaycuma Bartın kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma-Bartın kara yolu üzerinde meydana geldi. Çaycuma istikametinden Bartın yönüne gitmekte olan A.G. (42) idaresindeki 06 EU 6675 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü A.G. ile araçta yolcu olarak bulunan N.G. ve M.Ş. (72) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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