Fındık bahçesinde temizlik yaparken hastanelik oldu

İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Serdaroğlu köyünde meydana geldi. Ali A. isimli vatandaş köyden uzakta bulunan fındık bahçesinde temizlik yaptığı esnada dengesini kaybederek düştü.
Bir süre fındık bahçesinde mahsur kalan Ali A.’nın feryatlarını kimse duymayınca yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Komşuların yardımıyla zorlu yoldan gelen 112 Acil Sağlık ekipleri vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak sedyeyle ambulansa taşındı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.