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Fındık bahçesinde temizlik yaparken hastanelik oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde fındık tarlasında temizlik yaparken dengesini kaybedip düşen Ali A. isimli vatandaşın imdadına komşuları seferber oldu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:30
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Zonguldak'ta fındık bahçesinde temizlik yaparken hastanelik oldu

Fındık bahçesinde temizlik yaparken hastanelik oldu
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İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Serdaroğlu köyünde meydana geldi. Ali A. isimli vatandaş köyden uzakta bulunan fındık bahçesinde temizlik yaptığı esnada dengesini kaybederek düştü. 

Bir süre fındık bahçesinde mahsur kalan Ali A.’nın feryatlarını kimse duymayınca yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Komşuların yardımıyla zorlu yoldan gelen 112 Acil Sağlık ekipleri vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak sedyeyle ambulansa taşındı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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