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Gece yarısı evin çatısı yandı ekipler harekete geçti

Zonguldak’ta Terakki Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 08:25
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Zonguldak'ta gece bir evin çatısı yandı

Gece yarısı evin çatısı yandı ekipler harekete geçti
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İHA

Yangın, akşam saatlerinde Terakki Mahallesi Gündoğdu Sokak üzerinde bir apartmanın çatı katında meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında can kaybı olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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