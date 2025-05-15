Zonguldak'ta gencin feci ölümü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta gencin feci ölümü!

Zonguldak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 24 yaşındaki Faruk Başol feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak Kozlu ilçesi Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde meydana geldi. Faruk Başol'un kontrolünü yitirdiği 67 TK 499 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Başol, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Başol'u sıkıştığı yerden çıkardı. Başol, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Faruk Başol, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Faruk Başol'un cenazesinin bugün ikindi vakti Ereğli ilçesi Yeniköy'de kılınacak namazla toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta gencin feci ölümü!

Zonguldak'ta gencin feci ölümü!

Zonguldak'ta gencin feci ölümü!

Son Haberler
Sakarya’da nefes kesen kovalamaca: Jandarma tıraşı yarım bıraktı
Sakarya’da nefes kesen kovalamaca: Jandarma tıraşı yarım bıraktı
"Kutsal", 3 oyunla İstanbul’da seyirci karşısında
"Kutsal", 3 oyunla İstanbul’da seyirci karşısında
Borsa günün ilk yarısında geriledi: Powell’ın Sözleri Borsayı Sarsacak mı? (15 Mayıs 2025)
Borsa günün ilk yarısında geriledi
2. Ahmet Minguzzi vakası! Gaziantep'te bıçaklı terör
2. Ahmet Minguzzi vakası! Gaziantep'te bıçaklı terör
Zonguldak'ta gencin feci ölümü!
Zonguldak'ta gencin feci ölümü!