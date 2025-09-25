Zonguldak'ta göçük! Madenciler için kurtarma çalışması başladı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Zonguldak’ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 5 işçiden 4’ü kurtarıldı. Bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Karadon Müessesesi’nde maden ocağında, yerin 263 metre altında göçük oldu. Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı.

 

foto.jpg

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan işçilerin kurtarmak için göçüğün meydana geldiği alana daha yakın olan Gelik Müessesi’nden yerin altına indi.

1kapak-004.jpg

 

Ekipler, işçilerden 4’ünü kurtardı. Diğer bir işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

