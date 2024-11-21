Zonguldak'ta hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Zonguldak'ta hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı

Zonguldak’ta yol bakım treni hemzemin geçitte bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 20 metre sürüklendi. İki kişi yaralandı.

Kaza Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde meydana geldi. Zonguldak ile Filyos arasında ray bakımı yapan bakım treni Filyos istikametine seyir halindeyken, kapalı bariyerden geçen S.B. (52) idaresindeki 67 AAV 850 plakalı Dacia marka otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 14 yaşındaki E.B. K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaza yerinde delil topladı.

Jandarma trafik ekiplerinin olay yerindeki soruşturmasının ardından tren yolu ulaşıma açılırken adet hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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