Zonguldak'ta heyalan. Hastane yolu çöktü. Tanı merkezi kapatıldı

Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi Hayri Bey Sokak’ta sabah saatlerinde yaşanan heyelan, Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne giden yolun bir kısmını yıktı. Bölgeye polis ve belediye ekipleri yönlendirildi. Polisler, yolu trafiğe kapattı ve belediye ekipleri durumu inceledi. Bazı yetkililer, yıkılan yolun yanında durarak değerlendirme yaptı. Yol, bariyer ve şeritlerle çevrildi ve araç ve yaya geçişine kapatıldı.

HASTANENİN TANI MERKEZİ KAPATILDI

Ayrıca, önlem olarak hastanenin tanı merkezi de kapatıldı. Heyelanın büyüyebileceğinden korkan belediye ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik ile işbirliği yaparak, hastanenin ‘Tanı Merkezi’ bölümünün çökme riskine karşı kapatılmasına karar verdi. Hastanenin genelinde herhangi bir sorun olmadığı açıklandı. Tanı Merkezi, poliklinik binasında hizmetine devam edecek.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU, İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi önündeki yıkılan yol bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, “Mithatpaşa Mahallesi Hayribey Sokak’ta hastaneye giden yolda destek duvarı çöktü. Hemen önlem alındı. Sürücüler başka yollara yönlendirildi. Şu anda müdahale ediliyor. Öncelikle yağmur yağışı devam ediyor bu duvarın çöktüğü bölgede, suyun o bölgeye akmasını belediye ekiplerimiz engelledi, şu anda da çalışmalara devam ediyor. Şehrimizde fırtına olmasa da yağış sürüyor” dedi.

"TEK YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDI"

Ereğli- Alaplı ilçesi yolunda da heyelan meydana geldi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Sabah saatlerinde Ereğli- Alaplı arasında bir heyelan oldu. Ekiplerimiz onu temizledi. Aynı yerde yine heyelan oldu. Alaplı- Ereğli arası iki yönlü trafiğe kapandı. Trafik başka güzergahlardan sağlandı. Sonra Ereğli Alaplı arası tek yönlü trafiğe açıldı. Ekiplerimiz sahada, daha önce heyelan olan ve heyelan tehlikesi olan yerleri sürekli kontrol ediyor.” şeklinde konuştu.