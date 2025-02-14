Zonguldak'ta heyelan paniği! Ev tahliye edildi, yol trafiğe kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta heyelan paniği! Ev tahliye edildi, yol trafiğe kapatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından 1 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Taş ve toprak parçalarının aktığı yol ise trafiğe kapatıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 1 garajın duvarlarında çatlaklar oluştu, 1 ev tedbir amaçlı tahliye edildi, taş ve toprak parçalarının aktığı yol da trafiğe kapatıldı.

yy.webpKilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün heyelan meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle belde merkezinden geçen caddeye toprak ve taş parçaları aktı. Belediye ve Karayolları ekipleri, heyelan çevresinde önlem alarak caddeyi 3 ayrı noktadan trafiğe kapattı. İncelemede; heyelanın meydana geldiği yükseltinin üstünde bulunan 1 garajın duvarlarında çatlaklar oluşurken, 1 kişinin yaşadığı ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, yamaçta ve yolda biriken heyelanı temizlemek için çalışma başlattı. Belediyede görevli kepçe operatörü Semih Kınay, "Akşam heyelan oldu. Yolu can ve mal kaybını önlemek amacıyla kapattık. Çalışmalar, Karayolu ekipleri ve arkadaşlarımızla devam ediyor. Heyelanı inşallah bugün kaldıracağız" dedi. Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş da yağışlar nedeniyle bölgede heyelan beklediklerini, yolu da tedbir amaçlı kapattıklarını kaydetti.

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