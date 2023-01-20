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İki otomobil çapıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:54
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Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çapıştı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Zonguldak'ta feci bir kaza meydana geldi. 

Kaza sabah saatlerinde Kozlu İlçesi Köprülü Kavşak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Akçelebili’nin kullandığı 67 EC 196 plakalı otomobil, Doğa Kurçer’in kullandığı 26 AAT 167 plakalı otomobile çarptı. Kazada Doğa Kurçer’in yanında yolcu olarak bulunan Ayşe Temel ve Sunal Temel yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayşe ve Suna Temel’e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Hastada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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