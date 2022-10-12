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Babası ile ağabeyini korumaya çalıştı! Savcı 20 yıla kadar hapsini istedi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iş insanı Murat Birinci'nin silahlı saldırıda yaralanması ile ilgili davada tutuklu yargılanan Ercan İ. (44) ile oğulları Demircan İ. (22) ve Mertcan İ. (18) hakkında eylem ve fikir birliği için hareket ettikleri gerekçesiyle 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istendi. Tetiği çektiği belirlenen Mertcan İ., duruşmada babası ile ağabeyi için "Onlar, benim yüzümden aylardır suçsuz yere yatıyor" dedi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:46
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Zonguldak'ta iş insanı ve meclis üyesi Murat Birinci'nin silahlı saldırıda yaralanması ile ilgili davada tutuklu yargılanan sanık ve oğulları için 20 yıla kadar hapsi istendi

Babası ile ağabeyini korumaya çalıştı! Savcı 20 yıla kadar hapsini istedi
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İş insanı ve belediye meclis üyesi Murat Birinci, 26 Eylül 2021'de, kendisine ait iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Birinci, polise şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, olay ile ilgili 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emircan İ., Ercan İ., Demircan İ. ile tetikçi olduğu ileri sürülen Mertcan İ., 3 Aralık'ta adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İlk duruşmada Emircan İ. tahliye edildi, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

3 SANIK İÇİN 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya, Ercan İ. ile oğulları Demircan İ. ve Mertcan İ., SEGBİS ile katıldı, avukatlar ise salonda hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı, Emircan İ.'nin suçla bağı olmadığını belirterek beraatini istedi. Savcı, Ercan, Demircan ve Mertcan İ.'nin ise eylem ve fikir birliği içinde hareket ettiğini söyleyerek, 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mütalaaya karşı söz alan Demircan İ., olaydan haberinin olmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Murat Birinci ile aralarında husumet olmadığını söyleyen Ercan İ. ise "Oğlumu suça teşvik edecek bir nedenim yoktu. Tanık beyanlarına bakıldığında da oğlum öldürmek istememiş. Kolu ve bacağından yaralamıştır. Bu suçu işlemek için sebebim yok" dedi.

MAHKEME BAŞKANI: BOŞVER ONLARI, SEN KENDİNİ SAVUN

Önceki savunmalarında Murat Birinci'nin kendisine küfretmesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten Mertcan İ., duruşmada babası ile ağabeyini savunmaya çalışınca mahkeme başkanı, "Boşver onları, sen kendini savun" dedi.

Mertcan İ., savunmasında "Bu suçu işlediğimden abim ile babamın haberi yoktu. Zaten öldürmek için ateş etmedim. Onlar, benim yüzümden aylardır suçsuz yere yatıyor. Benim öldürme kastım yoktu. Yaralamak için ateş ettim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Duruşmalara katılmayan Murat Birinci hakkında ise zorla getirme kararı çıkarıldı.

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