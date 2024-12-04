Zonguldak'ta istavrit 75'e düştü vatandaş akın etti

Kaynak: İHA

Zonguldak'ta 75 liradan satılan istavrite vatandaşlar adeta akın etti. Dakikalar içinde tezgahta balık bırakmadılar.

Zonguldak'ta 4 Aralık itibariyle balık tezgahlarında istavrit 75 liradan satışa sunuldu. İstavritin fiyatının ucuz olduğunu gören vatandaşlar tezgahlara akın etti.

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Dakikalar içerisinde istavrit tükenme noktasına geldi. Yaşanan ilgi hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti.

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Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "İki gündür istavrit balığı denizlerde bol çıkıyor. Şu anda Zonguldak'ın bütün denizlerinde istavrit bolluğu yaşanıyor. O yüzden dün istavrit 100 liraydı bugün 75 lira. Gördüğünüz gibi her haneye yeter. Bir tane bisküvitin 50 lira olduğu yerde balık 75 lira. İnşallah böyle devam eder halkımız bol bol balık yer. Şu anda 75 lira da uygun. Bir salata bir çorba 1 kilogram istavrit bir aileye çok rahat yeter" dedi.

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