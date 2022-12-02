Jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Burada ifadesi alınan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. (İHA)
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