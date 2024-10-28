Zonguldak’ta jandarma ve polisin denetimleri sürüyor!

Kaynak: İHA
Zonguldak’ta jandarma ve polisin denetimleri sürüyor!

Zonguldak Valiliği, 21-27 Ekim tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın güvenliği ve huzurunu sağlamak için yapılan uygulamanın sonuçlarını paylaştı.

Yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslar yakalandı, trafik kontrolleri yapıldı. Hapis cezasına göre aranan toplam 13 kişi yakalandı. İfade için aranan 45 kişi de gözaltına alındı. 1 adet tabanca ve 1 adet yivsiz tüfek ele geçirildi. Toplam 683 uygulama yapıldı, bu kapsamda 7 bin 971 araç ve 4 bin 942 kişi denetlendi.

845 KİŞİ SORGULANDI

278 okul ve çevresinde yapılan denetimlerde bin 845 kişi sorgulandı, 45 metruk bina, 192 umuma açık yer ve 372 servis aracı denetlendi.

16 farklı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 14,62 gram metamfetamin, 63,73 gram esrar, 4 gram eroin, 5,91 gram sentetik kannabinoid, 2 gram skunk, 4 adet uyuşturucu aparatı, 1 kök kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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