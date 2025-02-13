Zonguldak'ta kaçak 2 maden ocağı patlayıcı ile imha edildi

Kaynak: DHA
Zonguldak'ta kaçak 2 maden ocağı patlayıcı ile imha edildi

Zonguldak'ta 2 günde 2 kaçak maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Zonguldak'ta 2 günde 2 kaçak maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ayrıca kaçak madenlerde 130 metre ray ile 2,5 ton kömür ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ve 13 Şubat'ta Merkez ve Kilimli ilçesinde kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen 2 kaçak kömür ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ocaklarda 130 metre ray, 4 vagon, 2 vinç, 1 havalandırma motoru ve 2,5 ton kaçak üretilmiş kömür ele geçirildi. Ocak sahibi 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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