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Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı

Çaycuma ilçesinde, izinsiz kazı yapan 10 kişinin jandarma ekiplerince yakalandığı ve ele geçirilen malzemelerin de incelenmek üzere alındığı belirtiliyor.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 18:54
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Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, ilçenin Filyos beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı. Olay yerinde, kazı anında kullanıldığı tespit edilen 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı matkap, 1 adet merdiven, 2 adet manivela demiri, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 2 adet kova malzemeleri ele geçirildi.

Ancak, gözaltına alınan kişilerin ifadeleri sonrası serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu olayın, tarihi ve kültürel mirasımıza zarar veren kaçak kazıların önlenmesi için alınan güvenlik tedbirlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söylenebilir.

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