Zonguldak'ta kar 66 köy yolunu ulaşıma kapadı

Zonguldak /Turgut Tığlı

Zonguldak İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımda bazı aksaklıklara sebep oluyor.

Zonguldak il genelinde 66 köy ulaşıma kapandı. Gökçebey 4, Çaycuma 3, Merkez 15, Ereğli 28, Alaplı 1, Kozlu 15 olmak üzere yoğun kar nedeniyle 66 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi 25 araç ve 60 personelle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu gece yoğunlaşan karla birlikte köy yolları kapanırken; ekipler çalışmalarını hızla sürdürüyor.