Zonguldak’ta kar yağışı sonrası güzergahlar ulaşıma açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak’ta kar yağışı sonrası güzergahlar ulaşıma açıldı

Zonguldak'ta gece etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Ankara ve İstanbul güzergahlarında temizleme çalışmaları yapılarak güzergahlar trafiğe yeniden açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarılarının ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığı eksi derecelere düştü. Kar yağışı Zonguldak-Ereğli karayolunun yüksek kesimleri ile Zonguldak-Ankara karayolunda etkisini gösterdi.

YOLLAR ULAŞIMA TEKRAR AÇILDI

Karayolları ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından güzergahlar ulaşıma açıldı. Sabah saatlerinden itibaren İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de kapalı olduğu öğrenilen 9 köy yolunu açma çalışmalarını sürdürdü. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul ve Ankara güzergahında tedbirlerini artırdı.

Yaklaşık iki santimetreyi bulan kar sebebiyle kara yolu güzergahı beyaza büründü.

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