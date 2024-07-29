Zonguldak'ta kayıp emekli madenci için arama çalışmaları sürüyor

Abalı’nın oğlu Durmuş Abalı (48) da arama çalışmalarına katılarak ekiplere destek veriyor.

Devrek’in Tabaklar köyü Abalıoğlu Mahallesi’nde yaşayan İsmet Abalı, 24 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Saat 17.00 sıralarında evine 200 metre uzaklıkta görüldüğü iddia edilen Abalı için ailesi jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve komando ekipleri, dron ve iz takip köpeği kullanarak bölgedeki kırsal alanlarda ve dere yataklarında arama çalışmalarına başladı. Emekli madenci İsmet Abalı, iki çocuk babası ve üç torun sahibi olarak tanınıyor.

“Daha önce kaybolmadı”

Babasına dair bilgi sahibi olanlara çağrıda bulunan ve ormanda "Baba" diye seslenerek arama çalışmalarına katılan Durmuş Abalı, “Babam 24 Temmuz'da evin 200 metre uzaklığında araba yolu üzerinde kayboldu. Görgü tanıkları, yolda 2-3 saat dolaştığını bildirdi. Bugün itibarıyla 5 gün oldu ve arama çalışmaları sürüyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık. Aklımıza kötü ihtimaller geliyor; kendisine zarar verilmiş olabileceğini veya bir araca bindirilip başka bir yere bırakılmış olabileceğini düşünüyoruz. Duyanların, görenlerin bize yardım etmelerini rica ediyoruz. Babam daha önce kaybolmadı, evden uzaklaşmazdı. Hafif psikolojik takıntıları vardı ama onun dışında ciddi bir sorun yaşamamıştı” dedi.