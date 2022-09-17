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Kimliğini çaldıran adam 23 yıldır kabusu yaşıyor

Nüfus bilgileri kullanılarak düzenlenen sahte kimlikle üzerine kredi çekilen, şirket kurulan ve çok sayıda telefon hattı alınan 61 yaşındaki Eyüp Karahan'ın maaşına borçları nedeniyle haciz konuldu.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:41
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Zonguldak'ta kimliğini çaldıran adam 23 yıldır kabusu yaşıyor

Kimliğini çaldıran adam 23 yıldır kabusu yaşıyor
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ailesiyle beraber emekli hayatını sürdüren Eyüp Karahan (61), iddiaya göre 23 yıl önce İstanbul'a seyahat ederken uyuduğu sırada cüzdanını çaldırdı.



MAAŞINI ALMAK İÇİN BANKAYA GİTTİĞİNDE...

İHA'nın haberine göre, kimliğini kaybolduğunu fark eden Karahan daha sonrasında yenileme işlemlerini gerçekleştirdi.

Bir müddet sonra yeni bir işe giren Karahan, maaş almak için hesap açtırmaya gittiği bankanın yetkilileri kendi adına hesap bulunduğunu bildirdi. Ne olduğuna anlam veremeyen Karahan, kendi adına bankadan kredi çekildiğini öğrendi.



"DEVLET BÜYÜKLERİNDEN YARDIM İSTİYORUM"

O gün Alaplı’ya dönerek hızlı bir şekilde adli mercilere giderek işlemleri başlatan Eyüp Karahan, bankalara ve resmi kuruluşlara konuyla ilgili dilekçeler vererek önlem almaya çalıştı.

O gündür Bankalardan kendisine borç olup olmadığına dair tebligat gelmediğini belirten Eyüp Karahan, 23 yıl geçmesine rağmen bazı avukatlar ve firmalar tarafından borcu olduğuna yönelik arandığını söyledi.

Son dönemlerde evine gelen borç ve icralar nedeniyle huzurum kalmadığını ifade eden Karahan, "Bu borçlar için avukata dilekçeler yazdırdım. Silindiğine dair bilgi verdiler. Bir bakıyorum 5 ay sonra üzerimde yine borç görünüyor. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum." diye konuştu.

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