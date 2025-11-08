Kestaneci Mahallesi'nde yer alan Uzun Mehmet Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle açıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, etkinlikteki konuşmasında, Uzun Mehmet'in 1829 yılında taş kömürünü keşfetmesinin ardından resmi üretimin 1848'de başladığını dile getirdi.

Mutlu, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile yol arkadaşlarının maden havzasına sahip çıkması sayesinde koklaşabilir taşkömürü sayesinde demir-çelik tesisleri ve enerji ünitelerinin kurulduğu Zonguldak'ın sanayi merkezi haline gelerek "emeğin başkenti" unvanını kazandığını vurguladı.

Madenciliğin dünyanın en zorlu, en ağır ve en tehlikeli meslek dallarından biri olduğunu ifade eden Mutlu, "Madencilik, özveri ve kültür işidir. Bu kültür sabahtan akşama kazanılmamıştır.

Maden işçileri, bu kültürü 177 yıllık üretim sürecinde kazanmış, bu uğurda 5 bin şehit vermiştir. Bölge insanımız acılar yaşayarak madenciliği öğrenmiştir." dedi.

Enerji alanında yerli ve milli kömür üretimini teşvik eden kamu düzenlemesini olumlu bulduklarını belirten Mutlu, şu sözlere yer verdi:

"Benzer desteğin demir-çelik ve diğer sanayiye yönelik taşkömürü üretimi için de verilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Çünkü yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taşkömürü rezervimiz var. Yani ülkemizin kendi kaynaklarını harekete geçirme ve ihtiyacının büyük bölümünü karşılayabilme imkanı bulunmaktadır."

Mutlu, bu veriler doğrultusunda ithalatın düşürülmesi ve Türkiye'nin bu yükü azaltması adına iş sağlığı ve güvenliğinin eksiksiz sağlanarak yerli ve milli kaynakların üretiminin çoğaltılması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini ekledi.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı'nın da yer aldığı program, öğrencilerin seslendirdiği "Madenci" şiiriyle tamamlandı.

Etkinliğe, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, TTK Genel Müdürlüğü yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, sendika mensupları, maden emekçileri ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.