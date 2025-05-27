Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 4 yaralı



Kaza, Zonguldak-Kilimli yolu üzerindeki Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nin 2. tünel çıkışındaki kavşakta yaşandı. İddialara göre, M.C.K. yönetimindeki 10 KY 387 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.



Kazada sürücü M.C.K. ile M.G., M.G. ve D.K. yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ile AFAD ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.