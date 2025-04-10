Zonguldak’ta korkunç kaza: Otomobil yaya çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak’ta korkunç kaza: Otomobil yaya çarptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savruldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Zonguldak’ta korkunç kaza: Otomobil yaya çarptı

Kaza, saat 10.50 sıralarında ilçenin Çay Mahallesi Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Cemalettin G. isimli yayaya, Nadır istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 67 AEM 803 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan Cemalettin G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasından sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta korkunç kaza: Otomobil yaya çarptı

Zonguldak’ta korkunç kaza: Otomobil yaya çarptı

Zonguldak’ta korkunç kaza: Otomobil yaya çarptı

Zonguldak’ta korkunç kaza: Otomobil yaya çarptı

Son Haberler
Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi
Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi
Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesindeki fotoğrafa Ardan Zentürk'ten flaş yorum
Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesindeki fotoğrafa Ardan Zentürk'ten flaş yorum
Bursa’da İYİ Partili belediye başkanları AKP’ye mi geçiyor? İl Başkanı detayları Yeniçağ’a anlattı
Bursa’da İYİ Partili belediye başkanları AKP’ye mi geçiyor? İl Başkanı detayları Yeniçağ’a anlattı
Kendrick Nunn, Panathinaikos'la devam ediyor
Kendrick Nunn, Panathinaikos'la devam ediyor
Togg fiyatıyla rakiplerini ezip geçecek. Yeni modeli test sürüşünde
Togg fiyatıyla rakiplerini ezip geçecek. Yeni modeli test sürüşünde