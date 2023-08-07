Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen göçükte 38 yaşındaki 2 çocuk babası Erdal Karaçam hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 ölü

İHA'nın haberine göre; dün akşam saatlerinde TTK Karadon Müessesesinde birinci ocakta üretim yaptığı sırada tavandan kömür yığının göçmesi sonucunda meydana geldi.

Mesai arkadaşları kurtaramadı

Göçük altında kalan işçi Erdal Karaçam’ın mesai arkadaşları tarafından çıkarılmaya çalışıldı. Ancak Karaçam’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karaçam’ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailesi ve arkadaşları yasa boğuldu

Karaçam’ın hayatını kaybetmesinin ardından ailesi ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Karaçam’ın 14 yıllık madenci olduğu öğrenildi. Karaçam’ın cenazesi bugün Devrek Yağmurca köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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