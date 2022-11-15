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Mangal ateşi evi yaktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evin çatı katında söndürülmeden bırakılan bir mangaldan çıkan yangın çatı katını küle çevirdi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:21
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Zonguldak'ta mangal ateşi evi yaktı

Mangal ateşi evi yaktı
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İHA'nın haberine göre, olay Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bahriye Üçok Sokak üzerinde meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. 

Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürme çalışmaları yapıldı. 

İlk incelemede yangının çatıda unutulan mangal ateşinden kaynaklandığı tespit edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken çalışmaların ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

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