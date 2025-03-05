Zonguldak'ta mezarlığa devrilen traktör can aldı

Kaza, akşam saatlerinde Gökçebey ilçesi Aktarla köyünde meydana geldi. Mustafa Karabacak yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 5 metre yükseklikten yol kenarındaki mezarlığa devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 4 çocuk babası Karabacak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karabacak'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.