Zonguldak'ta mezarlığa devrilen traktör can aldı

Kaynak: DHA
Zonguldak'ta mezarlığa devrilen traktör can aldı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. 5 metre yükseklikteki mezarlığa devrilen kazada traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Gökçebey ilçesi Aktarla köyünde meydana geldi. Mustafa Karabacak yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 5 metre yükseklikten yol kenarındaki mezarlığa devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 4 çocuk babası Karabacak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karabacak'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Zonguldak'ta mezarlığa devrilen traktör can aldı

Zonguldak'ta mezarlığa devrilen traktör can aldı

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