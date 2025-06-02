Zonguldak’ta minibüs devrildi: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Zonguldak’ta minibüs devrildi: 3 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Devrek ilçesinden Eveyikli köyüne doğru seyir halinde olan Osman T. yönetimindeki 67 NR 352 plakalı minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 3 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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