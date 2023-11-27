Zonguldak'ta okullar tatil edildi

Zonguldak Valiliği sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilik şu ifadeleri kullandı:

"ÖNEMLİ DUYURU

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta bir kargo gemisinin ikiye bölündüğü Zonguldak’ta bugün beklenen fırtına öğleden sonra etkisini göstermeye başlamıştı.

Vatandaşları kıyıya yaklaşmamaları yönünde uyaran ekipler, kıyı boyunca devriye görevi yürütüyordu.

Kayıp 12 denizciden 5'inin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.