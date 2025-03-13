Zonguldak'ta otomobil takla attı! 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta otomobil takla attı! 5 yaralı

Zonguldak'ta Gülüç beldesine bağlı yerde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Olayda 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Zonguldak Alaplı'dan Ereğli istikametine seyreden Emre S. yönetimindeki 67 SE 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan araç, ardından takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan sürücü ve beraberindeki 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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