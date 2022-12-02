2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobilin içinde duvarda askılı kaldılar. 2 kişi ölümden döndü  

Otomobilin içinde duvarda askılı kaldılar. 2 kişi ölümden döndü  

Zonguldak'ta bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp 5 metre yükseklikteki duvardan aşağıya askıda kalarak durabildi. Facia ucuz atlatılırken araçta bulunan sürücü ve kız kardeşi kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 16:02
Takip Et

Zonguldak'ta otomobilin içinde duvarda askılı kaldılar. 2 kişi ölümden döndü  

Otomobilin içinde duvarda askılı kaldılar. 2 kişi ölümden döndü  
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, kaza öğlen saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Uğur, idaresindeki 37 KB 431 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan otomobil çarpmanın etkisiyle bariyerleri de kırarak istinat duvarından aşağıya uçtu.

Yolun altında bulunan bir kulübenin tavanına çarparak durabilen otomobil askıda kaldı. Kazanın şokunu atlatır atlatmaz araçtan inen sürücü Murat Uğur ve yanındaki kız kardeşi durumu ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri yolun güvenliğini alarak ulaşımı kontrollü sağladı. Yaşadıklarını anlatan Uğur, "Yoldan kaydı. Aracın hakimiyetini kaçırdım. Savurdu attı. Bariyerler yavaşlattı. Kulübe olmasaydı aşağıya kadar inecektik. Kız kardeşim vardı arabada" diye konuştu.

Askıda kalan araç çelik halatla beton bariyerlere bağlandı. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. Sürücü Murat Uğur bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
5
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
7
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.