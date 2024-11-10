Zonguldak’ta park halindeki araç yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak’ta park halindeki araç yandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde park halindeyken ticari bir araçta yangın çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araca itfaiye müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesinde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 DR 998 plakalı Hyundai marka ticari araçta bir anda alevler çıktı. Araç sahibi çıkan yangın sonrasında durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.Olay yerine ayrıca polis ekipleri de sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınması sonucunda söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu. Çıkan yangın ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

Zonguldak’ta park halindeki araç yandı

Zonguldak’ta park halindeki araç yandı

Zonguldak’ta park halindeki araç yandı

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