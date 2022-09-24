24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Zonguldak'ta sağanak nedeniyle dere taştı: 20 kişi mahsur kaldı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle dere taştı: 20 kişi mahsur kaldı

Kentte iki gündür etkili olan sağanak sebebiyle Kozlu ilçesi Ilıksu Esenköy Mahallesi mevkisindeki Ilıksu Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 00:31
Takip Et

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle dere taştı: 20 kişi mahsur kaldı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle dere taştı: 20 kişi mahsur kaldı
+
Aa
-

Derenin taşması sonucu bazı iş yerleri sular altında kaldı. Araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı. Araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalan 20 kişinin yardımına ekipler yetişti.

VALİ TUTULMAZ, BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bu arada bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ekiplerden bilgi aldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, araç geçişine izin vermiyor.

Derenin bulunduğu alanda bir restoranın işletmeciliğini yapan Kadir Çetin, gazetecilere, suyun geleceğini anladıkları an araçları kaldırarak önlem aldıklarını söyledi.

Çetin, olayı kazasız belasız atlattıklarını dile getirerek, "Kimsenin burnu kanamadı. Müşterileri üst kata çıkardık. Bıraksak yolda kalma ihtimalleri vardı. Araçlarını ve kendilerini emniyetli yere aldık. Jandarma da sağ olsun tahliyelerine yardımcı oldu. Yıllardır yaşadığımız için ne gibi önlemler almamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
3
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
4
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
5
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
7
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Zonguldak'ta sağanak nedeniyle dere taştı: 20 kişi mahsur kaldı
﻿Zonguldak'ta sağanak nedeniyle dere taştı: 20 kişi mahsur kaldı
﻿Zonguldak'ta sağanak nedeniyle dere taştı: 20 kişi mahsur kaldı
﻿Rusya'da seferberlik ilanı sonrası ortalık karıştı 1300 gözaltı
﻿Rusya'da seferberlik ilanı sonrası ortalık karıştı 1300 gözaltı
﻿Rusya'da seferberlik ilanı sonrası ortalık karıştı 1300 gözaltı
﻿Şehrin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı, 4 gözaltı
﻿Şehrin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı, 4 gözaltı
﻿Şehrin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı, 4 gözaltı
﻿THY'den sefer iptali açıklaması
﻿THY'den sefer iptali açıklaması
﻿THY'den sefer iptali açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.