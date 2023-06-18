Zonguldak’ta seçim süreci bitmedi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyünde seçim yarışı halen bitmedi. Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyü, belediyeye katılmak için referanduma gitti.

Zonguldak’ta seçim süreci bitmedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyünde Çaycuma Belediyesi'ne katılım için referandum başladı.

İlçeye 4,5 kilometre uzaklıkta bulunan Ayvazlar köyü Merkez Mahallesi'nde bulunan 163 seçmen, bu sabah sandık başına gidip oy kullanmaya başladı.

501 nüfuslu köyün diğer iki mahallesi önceki referandumlarda belediye sınırlarına dahil edildi.

Merkez Mahallesi sakinleri de Çaycuma Belediyesi sınırlarına dahil olmak için sandığa gitti.

Seçmenler sabah itibarıyla kurulan 1001 nolu sandıkta oylarını kullanmayı sürdürüyor.

Ayvazlar Köyü Muhtarı Ersin Akyüz, "Yeni bir referandumla buradayız. 163 seçmenimiz var. Köy halkı imza topladı, ben de kaymakamlığa dilekçe verdim. Bugün referandumu gerçekleştiriyoruz" dedi.

İHA

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