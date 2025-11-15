Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çaycuma ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 7 şüpheliye ait 9 işyeri ve eve operasyon düzenledi. Bir adresin silah imalathanesi olarak kullandığı belirlenirken, yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 37 tabanca gövdesi, 54 tabanca şarjörü, 31 bin 931 mermi ve av tüfek fişeği, 1 kilo 920 gram barut, 3 bin 32 silah parçası ve aparatı, 400 gram av tüfeği saçması ele geçirildi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.