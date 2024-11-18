Zonguldak'ta sis etkisini gösterdi

Kaynak: İHA
Zonguldak'ta sis etkisini gösterdi

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle sis etkili oldu. Şehir merkezi ve yüksek kesimlerde görüş mesafesi düştü, deniz trafiği aksadı.

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 11 dereceye kadar düşmesiyle birlikte, şehirde yoğun sis etkili olmaya başladı. Bugün sabah saatlerinden itibaren görülen sis ve yağmur, özellikle şehir merkezi ve yüksek kesimlerde görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Denizde de sis nedeniyle zorluk yaşayan yük gemileri, liman dışında sıraya girdi. Balıkçı tekneleri ise sis içinde ilerlemekte güçlük çekti. Kara yolunda, Ereğli ilçesi yönüne giden yolda görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü.

Olayın nedeni, hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş ve devam eden yağışlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak'taki bu hava koşullarının hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesini öngörüyor.

Bu durum, şehirde hem günlük yaşamı hem de deniz trafiğini olumsuz etkiliyor. Yetkililer, sürücüleri ve denizcileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Zonguldak Belediyesi, gerek yolda gerek denizde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını duyurdu. Denizdeki sis nedeniyle bazı acil durum ekipleri de hazır bekletiliyor.

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