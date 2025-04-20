Zonguldak'ta sopayla gelin arabasının önünü kesti: Devreye damadın ağabeyi girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta sopayla gelin arabasının önünü kesti: Devreye damadın ağabeyi girdi

Zonguldak’ta gelin alma merasiminde damadın arkadaşı Şakir Kandemir, sopayla yol kesti. Damadın ağabeyinin verdiği bahşişle yolu açan Kandemir, parayı çocuklara dağıttı.

Zonguldak'ta gelin alma merasimi sırasında sopayla arabanın yolunu kesen damadın arkadaşı, aldığı bahşişi çocuklara verdi.

Zonguldak'ın İnağzı Mahallesi'nde gelin alma merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Metin Arvas ile Seher Ayyıldız'ın dünya evine girdiği merasimde, geleneksel gelin alma sırasında damadın arkadaşı Şakir Kandemir, sopayla gelin arabasının yolunu kesti. Gelin alma sırasında yaşanan bu renkli anlarda, Kandemir aracın geçişine izin vermedi. Yolun açılması için ise damadın ağabeyi devreye girdi. Ağabeyin verdiği paranın ardından Kandemir yolu açtı. Kandemir, aldığı bahşişi düğüne katılan çocuklara verdi. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Zonguldak'ta sopayla gelin arabasının önünü kesti: Devreye damadın ağabeyi girdi

Zonguldak'ta sopayla gelin arabasının önünü kesti: Devreye damadın ağabeyi girdi

Zonguldak'ta sopayla gelin arabasının önünü kesti: Devreye damadın ağabeyi girdi

Son Haberler
Ömer Halisdemir yarı maratonu nefes kesti
Ömer Halisdemir yarı maratonu nefes kesti
Ayvalık’ta denizden kuzu çıktı
Ayvalık’ta denizden kuzu çıktı
Beşiktaş, Hatayspor'a hazırlanıyor
Beşiktaş, Hatayspor'a hazırlanıyor
Van polisi, uyuşturucu tacirlerinin planını bozdu: Kıyafetlere emdirmişler
Van polisi, uyuşturucu tacirlerinin planını bozdu: Kıyafetlere emdirmişler
THY, Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtacak
THY, Anadolu'nun güzelliklerini dünyaya tanıtacak