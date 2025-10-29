Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünde Zonguldak'ta kutlama programı düzenlendi. Meteorolojik tahminler doğrultusunda olumsuz hava beklendiğinden kutlama töreni, Site Spor Salonu'na alındı.
Salonda, öğrenciler ve bayrak flama takımı hazır bulundu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun katılımcıların bayramını kutlaması ile tören programı başladı.
DENİZDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Etkinlikler kapsamında 'Genç Osman' türküsü eşliğinde kaşık havası oynandı. Ardından Zonguldak Limanı önünde çeşitli kurumlara ait römorkörler, denizde su gösterisi yaptı. Gösteriler, denizde renkli görüntüler oluşturdu.