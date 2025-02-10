Zonguldak’ta ‘tefeci’ operasyonu: Gözaltına alındılar

Zonguldak'ta polisin düzenlediği "tefecilik" ve "yağma" operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "tefecilik ve yağma" soruşturması kapsamında 3 aydır teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.K., R.K., S.S., B.K., S.B., İ.K., Y.Ö. ise sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.