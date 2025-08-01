Zonguldak’ta tefecilik operasyonu! 3 şüpheli kardeş ve belediyede çalışıyorlar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Zonguldak’ta tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 kişilik bir aile düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Faizle para veren ailenin 3 üyesinin belediye çalışanı olduğu öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belediyede çalışan 3 kardeş ile babalarının çalıştıkları kurumun çalışanlarına faizle para verdiklerini tespit etti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda Zonguldak Belediyesi'nde çalışan O.K., V.K. ve S.K. ile babaları Y.K. gözaltına alındı. Tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kardeş ile babaları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

Zonguldak’ta tefecilik operasyonu! 3 şüpheli kardeş ve belediyede çalışıyorlar

Zonguldak’ta tefecilik operasyonu! 3 şüpheli kardeş ve belediyede çalışıyorlar

Zonguldak’ta tefecilik operasyonu! 3 şüpheli kardeş ve belediyede çalışıyorlar

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