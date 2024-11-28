Zonguldak'ta TIR’ın çarptığı yaşlı adam yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta TIR’ın çarptığı yaşlı adam yaralandı

Zonguldak’ta çevre yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 65 yaşındaki İ.B, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay çevre yolunda meydana geldi. D750 kara yolu üzerindeki çevre yolu mevkisinde Çetin K. idaresindeki 67 AEG 201 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Poyraz'a (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Poyraz ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Poyraz'a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Zonguldak'ta TIR’ın çarptığı yaşlı adam yaralandı

Hastanede tedavi altına alınan Poyraz'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Tır sürücüsünün ifadesi alınırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaza yerinde delil topladı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta TIR’ın çarptığı yaşlı adam yaralandı

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