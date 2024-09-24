Zonguldak’ta trafik kazası. 5 yaralı

Kozcağız-Çaycuma kara yolu üzerinde, Kerimler Köyü kavşağında gerçeklen kazada, bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

R.A. kontrolündeki araç, Perşembe beldesinden Kozcağız yönüne seyir halinde ilerlerken, Y.E.'nin kontrolündeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası 3 kişi araç içinde sıkıştı. Bölgeye gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahale sonrasında sıkışan yaralılar kurtarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi, bölgede yapılan ilk müdahalelerden sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki aracın sürücüsü de kazadan hafif yara alarak kurtuldu. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçlar çekici yardımıyla bölgeden alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.