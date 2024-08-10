Zonguldak’ta trafik kazası can aldı. 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan iki araç çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi öldü 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan 35 yaşındaki Ferdi Alanko ile 33 yaşındaki eşi Gülten Alanko’nun Ereğli ilçesinde, 5 yaşındaki oğulları Ayaz Alanko’nun (5) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının kritik olduğu ifade edildi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Zafer Akgül’ün cenazesinin yarın Alaplı ilçesi Çay köyünde öğle namazından sonra toprağa verileceği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.