Zonguldak’ta trafik kazası can aldı. 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Kaynak: DHA
Zonguldak’ta trafik kazası can aldı. 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Zonguldak’ta yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan iki araç çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi öldü 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan 35 yaşındaki Ferdi Alanko ile 33 yaşındaki eşi Gülten Alanko’nun Ereğli ilçesinde, 5 yaşındaki oğulları Ayaz Alanko’nun (5) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının kritik olduğu ifade edildi.

92461-1.jpg

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Zafer Akgül’ün cenazesinin yarın Alaplı ilçesi Çay köyünde öğle namazından sonra toprağa verileceği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Son Haberler
5 gollü maç Konyaspor'un Spor
5 gollü maç Konyaspor'un
Son dakika... Instagram açıldı Gündem
Son dakika... Instagram açıldı
Fenerbahçe maçı öncesi Adana Demirspor'dan şaşırtan karar Spor
Fenerbahçe maçı öncesi Adana Demirspor'dan şaşırtan karar
Milli güreşçimiz Taha Akgül'den bronz madalya Spor
Milli güreşçimiz Taha Akgül'den bronz madalya
Pendik'te yıkılan binada asılı bayrağı gören operatör çalışmayı durdurdu Gündem
Pendik'te yıkılan binada asılı bayrağı gören operatör çalışmayı durdurdu
Kredi kartlarında yeni dönem başladı Ekonomi
Kredi kartlarında yeni dönem başladı
Zehra Güneş Paris'te hastanelik oldu Spor
Zehra Güneş Paris'te hastanelik oldu