Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ereğli, Alaplı, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Çeşitli adreslerde bir miktar uyuşturucu, Hint keneviri ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Yakalanan 16 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticaretini yapmak" suçlarından adli işlem yapıldı. (AA)