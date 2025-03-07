Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı

Kaynak: DHA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı

Zonguldak'ta polis ile jandarmanın ayrı ayrı yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kent merkezinde polis, Devrek ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Jandarma 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis de "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ. ile H.K., D.T., H.K. ve S.Y.'yi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 60 gram uyuşturucu madde, 6 litre sahte içki, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 640 lira ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden E.İ. ile H.K. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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