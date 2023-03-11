Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

AA'da yer alan haberde, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zonguldak ve Bartın'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 50 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, kurusıkıdan bozma tabanca, 2 pürmüz, 3 cep telefonu ile 9 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.