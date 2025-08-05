Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda yasa dışı madde ve silah ele geçirdi.

Çaycuma ilçesinde, adli makamların verdiği arama kararı doğrultusunda bir ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 53 kök kenevir bitkisi, 6 kök skunk bitkisi, 1597 gram kubar esrar, 45 gram toz esrar, 7 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı ile 2 adet muşta ele geçirildi.

Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 adet av tüfeği ve 26 adet 9 mm çapında tabanca fişeği de ele geçirilen diğer malzemeler arasında yer aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

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